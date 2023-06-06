Переход Месси может сорвать «Барселоне» другой важный трансфер — Хуанмарти

«Барселона» работает над подписанием аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако возвращение 35-летнего футболиста может поставить крест над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, который давно входит в сферу интересов сине-гранатовых. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».

По сведениям источника, подписание Месси точно заморозит сделку по Гюндогану. Это не означает, что клуб полностью откажется от варианта с немецким полузащитником, но вероятность такой сделки снизится.

«Барселоне» необходимо продавать футболистов и освобождать зарплатный фонд, чтобы подписывать новичков. Вероятно, даже с уходом Жерара Пике, Жорди Альбы и Серхио Бускетса клуб может себе позволить лишь одного футболиста из пары Месси/Гюндоган.

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик: