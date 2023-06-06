Де Оливейра: кто говорит, что Семак успешен лишь в «Зените», забывает о его работе в «Уфе»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о совместной работе с Сергеем Семаком. Напомним Оливейра является помощником Семака уже около семи лет. Они вместе работали в «Уфе», после чего российский специалист пригласил иностранца вместе с собой в «Зенит».

«Я уже семь лет с Сергеем Богдановичем. И постоянно об этом говорят, но я скажу так: за семь лет в штабе Семака я научился одному очень полезному качеству – терпению. И многие, кто говорит, что Семак может работать только в «Зените», даже не имеют тренерского опыта, никогда не сталкивались с особенностями этой непростой работы, не понимают, какой сложный путь прошёл Семак после того, как закончил карьеру футболиста, забывают, что за два года в Уфе при Семаке команда добилась лучших результатов в истории, а сейчас Семак достигает нового с «Зенитом».

Наверное, внутри некоторых людей есть обида. Но это их дело. Мы знаем, насколько сложно держать такую стабильность. И уважаем свою работу.

Для меня главное – искреннее отношение Семака ко мне. По сути, он мне как старший брат в футболе – это дорогого стоит, поэтому здесь я на своём месте. Знаю, что главный тренер ко мне прислушивается, и чувствую свою причастность к нашим победам и результату.

Вижу, как ко мне относятся. Вижу, что мой труд приносит пользу. Как помощника меня всё полностью устраивает. Сейчас так. Но если когда-то Сергей Богданович скажет, что устал со мной работать, тогда и буду думать, чтобы стать главным тренером», — приводит слова де Оливейры Metaratings.