Рамос посоветовал Кейну перейти в «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос порекомендовал нападающему лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну перейти в «Королевский клуб».

«Гарри Кейн? Мой совет любому игроку — не отказываться от возможности играть за мадридский «Реал». Это особый клуб, знающий, как побеждать», — приводит слова Рамоса Mirror.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Реал» готов приобрести Кейна в качестве замены покинувшему испанский клуб нападающему Кариму Бензема.

29-летний Кейн сыграл за «Тоттенхэм» 49 матчей в прошедшем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт форварда со «шпорами» рассчитан до июня 2024 года. В Кейне также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

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