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Зиешу дарили футболку «Спартака», Джикия и Соболев заряжали на фанатской вышке. Фото матча

5 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена» медиафутбольная команда «Бей Беги» встречалась с «Народной Командой». Матч завершился со счётом 1:0.

Встречу посетил полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в сопровождении своего друга, нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Зиешу подарили футболку «Спартака» с его фамилией и номером 22.

Лучшие кадры с матча «Бей Беги» — «Народная Команда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Руководителями команды «Бей Беги» являются Александр Соболев и Георгий Джикия. Ранее сообщалось, что за команду могут сыграть такие футболисты красно-белых, как Квинси Промес, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Павел Мелёшин и Руслан Литвинов, однако главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг эту информацию.