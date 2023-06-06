Зиешу дарили футболку «Спартака», Джикия и Соболев заряжали на фанатской вышке. Фото матча

5 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена» медиафутбольная команда «Бей Беги» встречалась с «Народной Командой». Матч завершился со счётом 1:0.
Встречу посетил полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в сопровождении своего друга, нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Зиешу подарили футболку «Спартака» с его фамилией и номером 22.
Лучшие кадры с матча «Бей Беги» — «Народная Команда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Руководителями команды «Бей Беги» являются Александр Соболев и Георгий Джикия. Ранее сообщалось, что за команду могут сыграть такие футболисты красно-белых, как Квинси Промес, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Павел Мелёшин и Руслан Литвинов, однако главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг эту информацию.
- 6 июня 2023
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