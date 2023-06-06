Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов попросил Хабиба Нурмагомедова записать видео для игроков «Ференцвароша»

Черчесов попросил Хабиба Нурмагомедова записать видео для игроков «Ференцвароша»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», рассказал, как попросил российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова записать видео для игроков своей команды.

«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб, Хабиб…» Подошёл узнать, о чём речь. Ребята сказали, что они его фанаты. Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные». Я показал это видео ребятам. Они так удивились. Потом ещё неделю за мной ходили и спасибо говорили», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Черчесов выразил мнение, что московский «Спартак» сделал шаг вперёд в сезоне-2022/2023 в сравнении с предыдущим розыгрышем.

Материалы по теме
Черчесов: «Спартаку» нужно набраться терпения и дать Абаскалю возможность реализовать себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023