Черчесов попросил Хабиба Нурмагомедова записать видео для игроков «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», рассказал, как попросил российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова записать видео для игроков своей команды.

«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб, Хабиб…» Подошёл узнать, о чём речь. Ребята сказали, что они его фанаты. Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные». Я показал это видео ребятам. Они так удивились. Потом ещё неделю за мной ходили и спасибо говорили», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Черчесов выразил мнение, что московский «Спартак» сделал шаг вперёд в сезоне-2022/2023 в сравнении с предыдущим розыгрышем.