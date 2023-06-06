«Рексем» актёров Рейнольдса и Макэлхенни будет самым богатым клубом четвёртой лиги Англии

Голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, являющиеся владельцами уэльского клуба «Рексем», не отказались от планов вывода команды в английскую Премьер-лигу. Клуб, который в следующем сезоне сыграет в четвёртой по силе лиге Англии, будет иметь зарплатный фонд в два раза выше, чем у ближайшего конкурента по турниру. Об этом сообщает Daily Mail.

Владельцами «Рексема» Рейнольдс и Макэлхенни стали в ноябре 2020 года. Они спасли клуб от закрытия, погасив долги. При них было начато строительство новой трибуны на стадионе, а также существенно увеличена посещаемость арены — примерно до 10 тыс. человек (ранее не превышала 5 тыс.). Клуб начал тратить большие, по меркам их лиги, деньги на игроков, в числе которых оказался 40-летний Бен Фостер — бывший вратарь сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».