Агент Хакими прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в «Интер»

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы защитника французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировал слухи о возможном возвращении марокканского футболиста в миланский «Интер».

«Ашраф — игрок «ПСЖ», контракт с которым у него рассчитан ещё на три года. Хочет ли он вернуться в Милан? Дело не в том, чего бы он хотел. Реальность такова, что он игрок «ПСЖ». Он любит «Интер», он был счастлив в Милане, но сегодня реальность такова», — приводит слова Камано La Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ сообщали, что Хакими может покинуть «ПСЖ» и рассмотреть вариант с возвращением в «Интер» или «Реал».

24-летний Хакими сыграл за «ПСЖ» 39 матчей в прошедшем сезоне, отметившись в них пятью голами и шестью результативными передачами.

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