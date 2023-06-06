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Анчелотти решил остаться в «Реале» на год, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии

Анчелотти решил остаться в «Реале» на год, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение остаться на своём посту, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своём «твиттере».

По информации источника, Анчелотти хочет возглавить Бразилию через год. Также сын итальянского тренера Давиде Анчелотти, входящий в тренерский штаб отца в «Реале», останется в мадридском клубе, несмотря на интерес со стороны французской «Ниццы».

В Конфедерации футбола Бразилии уже подтверждали интерес к назначению Анчелотти новым главным тренером национальной команды. Контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Ранее Анчелотти никогда не работал главным тренером национальных команд.

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