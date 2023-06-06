Анчелотти решил остаться в «Реале» на год, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение остаться на своём посту, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своём «твиттере».
По информации источника, Анчелотти хочет возглавить Бразилию через год. Также сын итальянского тренера Давиде Анчелотти, входящий в тренерский штаб отца в «Реале», останется в мадридском клубе, несмотря на интерес со стороны французской «Ниццы».
В Конфедерации футбола Бразилии уже подтверждали интерес к назначению Анчелотти новым главным тренером национальной команды. Контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Ранее Анчелотти никогда не работал главным тренером национальных команд.
Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»
- 6 июня 2023
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