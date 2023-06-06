«Торпедо» объявило об уходе Ильи Кутепова

Московское «Торпедо» в своём официальном телеграм-канале объявило об уходе из команды защитника Ильи Кутепова.
«Благодарим Илью за время, проведённое в «Торпедо», и желаем спортивных успехов!» — гласит официальное заявление московского клуба.
Защитник покинул команду по истечении контракта. Кутепов стал свободным агентом.
29-летний защитник сыграл за «Торпедо» девять матчей в Российской Премьер-Лиге в прошедшем сезоне, не отметившись в них результативными действиями. Кутепову также не удалось как-либо отличиться в пяти играх Кубка России.
За «Торпедо» Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».
Напомним, «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ и вылетело из высшего дивизиона чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.
- 6 июня 2023
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:19
-
10:13
-
10:13
-
10:05
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:50
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:17
-
09:16
-
09:08
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:50