«Он пьёт виски каждый день». Васкес раскрыл секрет футбольного долголетия Модрича

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес рассказал о своём диалоге с полузащитником Лукой Модричем, в котором испанец узнал секрет футбольного долголетия хорватского игрока. Оказалось, что хорват пьёт виски каждый день.
«Недавно я спросил Модрича, что он делает, чтобы так играть в 37 лет. Что он сказал? Что он пьёт виски каждый день», — приводит Relevo слова Васкеса из документального фильма En el Corazón de la 14.
В прошедшем сезоне 37-летний Модрич сыграл за «Реал» 52 матча во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. По информации СМИ, хорватский полузащитник в ближайшее время покинет испанский клуб и перейдёт в чемпионат Саудовской Аравии.
«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 6 июня 2023
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