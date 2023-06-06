Опрос по лучшему тренеру РПЛ от «Чемпионата» продолжается. Абаскаль и Семак — аутсайдеры

В понедельник «Чемпионат» запустил голосование за лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2022/2023. На первое место претендуют Марцел Личка («Оренбург»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Сергей Ташуев («Ахмат»), Виктор Гончаренко («Урал»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Владимир Ивич («Краснодар»).
Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему кто-то из специалистов должен быть в топе, а кому-то из коучей там не место!
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Сейчас лидирует тренер ЦСКА Владимир Федотов. А тренеры «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» замыкают девятку лучших.
Проголосовать можно здесь:
- 6 июня 2023
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