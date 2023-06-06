Газизов — о своём уходе из «Уфы»: капитан корабля должен уходить последним
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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своём решении покинуть клуб после вылета уфимцев из Первой лиги по итогам сезона-2022/2023.
«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей. У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», — приводит слова Газизова «РИА Новости Спорт».
Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год и вернулся в клуб в 2021 году.
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