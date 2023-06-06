У полузащитника «Манчестер Сити» есть предложения от трёх команд

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган по окончании сезона станет свободным агентом. В связи с этим немецкий футболист получил предложения от «Барселоны», лондонского «Арсенала», клуба из Саудовской Аравии, а также от самих «горожан» о продлении контракта. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, «Барселона» предлагает 32-летнему футболисту контракт на три года с зарплатой в € 9 млн. «Манчестер Сити» предлагает игроку контракт по схеме «1+1» с жалованьем выше, чем в испанском клубе. «Арсенал» готов подписать Илкая на два сезона, а вот условия клуба из Саудовской Аравии не разглашаются.

В текущем сезоне Гюндоган принял участие в 50 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Кто может покинуть «Манчестер Сити». Видеоролик: