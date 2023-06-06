Наиль Измайлов отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спартак»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов отреагировал на слухи в СМИ о возможном возвращении в московский «Спартак». Напомним, Измайлов работал в структуре красно-белых с 2013 по 2019 год. Одно время он даже занимал должность вице-президента клуба. В октябре 2022 года Измайлов занял пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Слухи о возвращении в «Спартак»? Не планирую переходить в «Спартак», я там уже был, отработал там семь лет. Планов по возвращению нет. У нас большие планы в ФНЛ, серьёзные, интересные. Думаю, это хороший проект, за которым большое будущее. Надо развивать фундамент российского футбола. От этого в том числе будет зависеть и Премьер-Лига», — приводит слова Наиля Измайлова «РБ Спорт».