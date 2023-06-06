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Агент Миранчука подтвердил факт переговоров между «Торино» и «Аталантой» о его трансфере

Агент Миранчука подтвердил факт переговоров между «Торино» и «Аталантой» о его трансфере
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, подтвердил факт переговоров между туринцами и «Аталантой» о полноценном трансфере футболиста.

«Рано что‑то комментировать. Консультации и переговоры спортивных директоров «Торино» и «Аталанты» идут. Также в них участвуют наши итальянские партнеры, персонально сеньор Валерио Джуффрида. Думаю, в ближайшее время будет понятно, каковы итоги этих переговоров. Пока больше сказать нечего, не будем никуда спешить», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Ранее в итальянских СМИ сообщили, что «Торино» и «Аталанта» ведут переговоры о трансфере Миранчука, выступавшего за туринцев на правах аренды в прошлом сезоне.

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