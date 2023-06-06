«Никогда не говори «никогда». Владимир Федотов — о борьбе ЦСКА за чемпионство с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что команде по силам побороться с «Зенитом» за победу в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
«Возможно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне? Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому всё возможно! Чемпионат начинается, когда у всех ноль очков, — всё решится на футбольном поле. Нельзя сразу же в первом туре встать на то место, которое хочешь. Так не бывает. Каждый год идёт упорная борьба за каждую позицию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Владимир Федотов в первом же сезоне главным тренером ЦСКА привёл команду к серебряным медалям чемпионата России. В прошлом сезоне, занимая аналогичную должность в «Сочи», он также занял второе место.
- 6 июня 2023
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