Карпин допустил вызов в сборную России игроков старше 30 лет во время отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил возможный вызов в национальную команду футболистов старше 30 лет в условиях отстранения России от участия в официальных международных соревнованиях.

«Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год. Но игроки, которым сейчас 30, через два года им будет 32 года, как мы видим, люди играют и до 36, 37 лет. Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать», — приводит слова Карпина ТАСС.

Ранее Карпин заявлял, что не видит смысла в вызове в сборную игроков старше 30 лет в условиях отстранения. Некоторые бывшие игроки национальной команды в своих интервью отмечали, что при таким условиях уже могут больше не сыграть на международном уровне.