Нигматуллин: хотелось бы, чтобы в следующем сезоне «Локомотив» поборолся за медали

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил прошедший сезон железнодорожников, выразив надежду, что в следующем розыгрыше чемпионата России москвичи смогут бороться за медали первенства.

«Локомотив» провёл хорошую работу в зимнее трансферное окно, оформив несколько ярких трансферов. Благодаря этому команда преобразилась и закончила чемпионат на восьмом месте, хотя совсем недавно боролась за выживание.

Жду ли от «Локомотива» в следующем сезоне борьбы за чемпионство? Пока не буду делать громких заявлений о чемпионстве. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне «Локомотив» поборолся за медали», — приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днём».

По итогам сезона-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ с 45 набранными очками.