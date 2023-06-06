Писарев: думаю, что несколько московских команд навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что в следующем розыгрыше чемпионата сразу несколько московских команд, среди которых специалист выделил ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», навяжут борьбу санкт-петербургскому «Зениту» за чемпионство.

«Сможет ли ЦСКА в следующем сезоне навязать борьбу «Зениту» за чемпионство? Почему же именно ЦСКА? Мне бы хотелось, чтобы и «Спартак» тоже навязал борьбу. Им бы неплохо усилиться. И «Локомотив» может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту», — приводит слова Писарева «Спорт день за днём».

В сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит», выиграв титул в пятый раз подряд. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье, а «Локомотив» расположился на восьмой строчке.