Заур Тедеев — об увольнении из «Алании»: иногда решение руководства может быть неожиданным

Бывший главный тренер «Алании» Заур Тедеев высказался о своём увольнении из владикавказского клуба, а также рассказал, как на него влияла ситуация с местным стадионом. Напомним, «Алания» заняла третье место в Мелбет Первой лиге, но не была допущена к стыковым матчам из-за реконструкции стадиона. Изначально планировалось, что работы будут завершены к 1 июня.

«Жизнь тренера такова, что иногда решение руководства может быть неожиданным для самого тренера. Но я могу сказать только одно, я ушёл из команды с высоко поднятой головой. За последние 10–12 лет команда не была на первом месте, мы этого добились. И большую часть первого круга мы были на первом месте. Команда была в зоне стыковых матчей и в трёх очках от зоны прямого выхода. И в этот момент я команду покинул. Неожиданно? Безусловно. Но, наверное, решение было продиктовано каким-то мнением владельца команды. Мне сложно сказать, что они помышляли. Поэтому мне сложно комментировать.

Насколько влияла на команду ситуация с многострадальным стадионом во Владикавказе? Я прятал свои эмоции в этом плане, прятал их от футболистов. Так как мы постоянно тренировались на стадионе и поле, я видел эту стройку ежедневно, живу там рядом, общался со строителями. Они мне много чего говорили, что успеют, что не успеют. Я не думал о ситуации, а футболистам говорил, чтобы готовились к матчам, надеемся, что стадион будет готов. Нам нужно было сделать очень многое, чтобы доказать, что мы готовы к РПЛ. Я не могу комментировать, какая ситуация со стадионом и что с ним будет. Надеюсь, что стадион будет построен в этом году, что слова не разойдутся с делом», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».