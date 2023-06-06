Карпин: в условиях бана российские футболисты стали развиваться. Деградации футбола нет

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что не заметил деградации российского футбола в условиях отстранения от участия в официальных международных соревнованиях, отметив, что некоторые из молодых игроков стали развиваться за счёт большего игрового времени.
«Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет? Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени. Какого-то большого падения уровня я не увидел.
Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало всё восполняться», — приводит слова Карпина ТАСС.
- 6 июня 2023
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