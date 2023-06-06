Андрей Червиченко объяснил, почему считает Михаила Галактионова тренером сезона в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил свой выбор наставника «Локомотива» Михаила Галактионова тренером сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Лучшим тренером сезона назову Галактионова. Мне очень понравился его финиш с «Локомотивом». Принял команду в абсолютно развалившемся состоянии, но ему удалось очень быстро реанимировать «Локо». Думаю, что их можно назвать реальным претендентом на чемпионство в следующем сезоне. «Зениту» нервы точно потреплют.

Нужно отметить Карпина. С таким составом, как у «Ростова», люди обычно борются за то, чтобы избежать попадания в зону стыковых матчей. А он до самого последнего тура боролся за серебро. Но судейский произвол оставил его без медалей в этом году», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.