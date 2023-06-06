В «Оренбурге» анонсировали трансфер нескольких аргентинцев

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о новых трансферах. Оренбуржцы подпишут нескольких аргентинских игроков и одного россиянина.

«Правда ли, что в ближайшее время мы подпишем двух аргентинцев и россиянина? Да, наверное, завтра будет три трансфера аргентинцев и ещё одного россиянина», — приводит слова Василия Еремякина Legalbet.

Напомним, в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит» — это уже пятое золото для сине-бело-голубых подряд. Второе место занял московский ПФК ЦСКА, а замкнул тройку лидеров другой столичный клуб — «Спартак».