В «Оренбурге» анонсировали трансфер нескольких аргентинцев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о новых трансферах. Оренбуржцы подпишут нескольких аргентинских игроков и одного россиянина.
«Правда ли, что в ближайшее время мы подпишем двух аргентинцев и россиянина? Да, наверное, завтра будет три трансфера аргентинцев и ещё одного россиянина», — приводит слова Василия Еремякина Legalbet.
Напомним, в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит» — это уже пятое золото для сине-бело-голубых подряд. Второе место занял московский ПФК ЦСКА, а замкнул тройку лидеров другой столичный клуб — «Спартак».
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