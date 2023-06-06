Дркушич: частая смена тренеров — одна из причин неудачного сезона «Сочи»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич подвёл итоги сезона-2022/2023, отметив, что на неудачном выступлении сочинцев сказалась частая смена главного тренера. Также футболист отметил фактор невезения.

«Это не лучший наш сезон. Мы сталкивались со множеством взлётов и падений. Иногда выигрывали важные игры, иногда нет. Но я думаю, что каждый из нас хочет большего. У нас хорошая команда, много индивидуально сильных футболистов. Думаю, в следующем сезоне мы будем лучше.

Конечно, тяжело, когда так часто меняются тренеры. Каждый из них ожидал, что мы будем показывать разный футбол. Футболистам нужно было привыкать. Это не всегда легко. Да, но каждый из них что-то нам дал. Грустно, что двое из них уходили.

Это одна из причин, почему у нас не удался сезон. Но не ключевая. Иногда нам просто не везло. Не могли проявить характер в решающий момент. Но сейчас смотрим только в будущее. Не думаем о том, что было», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

По итогам сезона «Сочи» занял 10-е место в РПЛ. Сейчас главным тренером клуба является Дмитрий Хохлов.