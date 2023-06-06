Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень сильно жалею об этом». Украинец Селезнёв — о переходе в «Кубань» в 2016 году

«Очень сильно жалею об этом». Украинец Селезнёв — о переходе в «Кубань» в 2016 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» Евгений Селезнёв признался, что очень жалеет о своём решении перейти в российский клуб. Экс-футболист признался, что у него в тот момент был вариант с трансфером в лиссабонский «Спортинг».

«Выступление за «Кубань» – очень сильно жалею об этом. Это единственное, что меня мучает. Как я мог так сделать… И ещё я узнал, что за два-три дня до закрытия того трансферного окна за мной присылал самолёт президент «Спортинга». Но мне об этом не сказали. Мне не сказали, что есть конкретное предложение. Мне показывали переписку. Я признал свою ошибку. На тот момент я не должен был говорить, что я кормилец. Хотя я и сейчас кормилец. Но через два месяца после перехода я вернулся на Украину», — приводит слова Селезнёва «Обозреватель» со ссылкой на YouTube-канал SportArena.

Селезнёв — воспитанник «Шахтёра». В «Кубань» форвард перешёл в феврале 2016 года, однако покинул клуб уже через несколько месяцев.

Материалы по теме
«Мне Селезнёва пригласить?» Усик отреагировал на то, что Фьюри позвал Руни в лагерь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023