«Очень сильно жалею об этом». Украинец Селезнёв — о переходе в «Кубань» в 2016 году

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» Евгений Селезнёв признался, что очень жалеет о своём решении перейти в российский клуб. Экс-футболист признался, что у него в тот момент был вариант с трансфером в лиссабонский «Спортинг».
«Выступление за «Кубань» – очень сильно жалею об этом. Это единственное, что меня мучает. Как я мог так сделать… И ещё я узнал, что за два-три дня до закрытия того трансферного окна за мной присылал самолёт президент «Спортинга». Но мне об этом не сказали. Мне не сказали, что есть конкретное предложение. Мне показывали переписку. Я признал свою ошибку. На тот момент я не должен был говорить, что я кормилец. Хотя я и сейчас кормилец. Но через два месяца после перехода я вернулся на Украину», — приводит слова Селезнёва «Обозреватель» со ссылкой на YouTube-канал SportArena.
Селезнёв — воспитанник «Шахтёра». В «Кубань» форвард перешёл в феврале 2016 года, однако покинул клуб уже через несколько месяцев.
- 6 июня 2023
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