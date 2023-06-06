Гладилин: Семак — лучший тренер сезона в РПЛ. Однако он не сделал ничего выдающегося

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Напомним, под руководством Семака сине-бело-голубые стали чемпионами страны в пятый раз подряд. «Зенит» обеспечил себе чемпионство досрочно, опередив ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

«Семак — лучший тренер сезона. Он добивается чемпионства уже на протяжении пяти лет. А в этом году и вовсе уверенно и досрочно стал чемпионом. Однако он не сделал ничего выдающегося. Семак спокойненько руководит и добивается результата, потому что у «Зенита» и так поставленная игра», — сказал Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.