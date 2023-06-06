Зоран Нижич покинул «Ахмат» спустя пять сезонов в клубе
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Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич покинул клуб по окончании срока действия своего контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Зоран оставил свой след в истории клуба. Профессионал самого высокого класса, добрый, отзывчивый, дружелюбный. Мы желаем тебе и твоей прекрасной семье всего самого хорошего, Зоран.
Спасибо за замечательные годы совместной работы. Удачи, Брабо!» — гласит официальное заявление «Ахмата».
33-летний Нижич перешёл в «Ахмат» в августе 2018 года из хорватского «Хайдука». За грозненский клуб защитник сыграл 92 матча во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей. Хорват стал свободным агентом.
Ранее «Ахмат» объявил об уходе из команды ещё двух футболистов.
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