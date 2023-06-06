Гришин: кажется, некоторые принижают заслуги Семака. Со звёздами работать ещё сложнее

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин считает, что многие эксперты принижают заслуги главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Семак стабильно занимает первое место в РПЛ при разных составах. Мне кажется, некоторые его заслуги принижают. Но со звёздами работать ещё сложнее, чем с футболистами среднего класса. К каждому нужен подход, каждый из них хочет играть. Сергей очень хорошо с этим справляется: мы не видим скандалов в «Зените». Команда пять лет подряд становится чемпионом России — это дорогого стоит.
Ещё можно отметить Федотова. Он построил команду, которая прогрессирует в этом сезоне. Видно, что игроки поверили в тренера: показывают стабильный футбол. При такой игре ЦСКА может оказать сопротивление «Зениту» в следующем сезоне», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 6 июня 2023
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