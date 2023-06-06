«Челси» установил ценник за Хаверца, которого хочет подписать мадридский «Реал»

Лондонский «Челси» собирается выручить с продажи полузащитника Кая Хаверца, которым интересуется мадридский «Реал», не менее € 87 млн. Примерно эти же деньги английский клуб заплатил за 23-летнего игрока немецкому «Байеру» в 2020 году. Об этом сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, представители «Реала» уже провели переговоры с агентами футболиста. Сам Хаверц хотел бы сменить команду до старта сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Кай в 47 матчах забил девять голов и отдал результативную передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

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