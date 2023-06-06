Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» установил ценник за Хаверца, которого хочет подписать мадридский «Реал»

«Челси» установил ценник за Хаверца, которого хочет подписать мадридский «Реал»
Комментарии

Лондонский «Челси» собирается выручить с продажи полузащитника Кая Хаверца, которым интересуется мадридский «Реал», не менее € 87 млн. Примерно эти же деньги английский клуб заплатил за 23-летнего игрока немецкому «Байеру» в 2020 году. Об этом сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, представители «Реала» уже провели переговоры с агентами футболиста. Сам Хаверц хотел бы сменить команду до старта сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Кай в 47 матчах забил девять голов и отдал результативную передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
Маурисио Почеттино заблокировал трансфер Кая Хаверца в «Реал»
Маурисио Почеттино заблокировал трансфер Кая Хаверца в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023