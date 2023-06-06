Федотов: и Семак, и Карпин достойны награды лучшему тренеру сезона в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что его коллеги из «Зенита» и «Ростова» Сергей Семак и Валерий Карпин достойны награды лучшему наставнику сезона в РПЛ, которую в итоге получил он сам.
«Все номинанты достойны этой награды. Несомненно, Семак — лидер нашего чемпионата. Мы также видим, что проделал в этом сезоне Валерий Карпин. Знаем, насколько тяжелы такие выезды, ощутили на себе. Наша команда постоянно в пути. Хорошо, что у команды сейчас недельный цикл, есть время восстановиться и провести ещё тренировки. Поэтому мы оценили по достоинству и понимаем, что эту награду заслуживает определённый круг тренеров. Все проделали очень хороший объём работы», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».
Семак привёл «Зенит» к чемпионскому титулу, ЦСКА Федотова стал вторым в турнирной таблице, «Ростов» Карпина занял четвёртую строчку.
- 6 июня 2023
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:46
-
15:30
-
15:27
-
15:26
-
15:21
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:49
-
14:40
-
14:35
-
14:32
-
14:26
-
14:20
-
14:12
-
14:06
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:29
-
13:25
-
13:22
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
13:00