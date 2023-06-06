Сперцян: для воспитанников «Краснодара» матч с ЦСКА особенный. Мы хотим войти в историю
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что предстоящий матч суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА имеет особое значение для воспитанников краснодарского клуба, так как они хотят войти в историю своей команды, завоевав первый трофей за время её существования.
«Может ли в суперфинале Кубка сказаться опыт ЦСКА? Я на такие вещи не смотрю, да и ребята тоже. При этом для большинства из нас предстоящий финал — первый в карьере, а для клуба второй. Для нас, воспитанников «Краснодара», матч с ЦСКА имеет особое значение. Мы близки к трофею и очень хотим войти в историю родной команды», — приводит слова Сперцяна «Российская газета».
Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт 11 июня в московских «Лужниках».
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