«Урал» объявил о продлении контракта со своим лидером

37-летний защитник «Урала» Денис Кулаков продлил соглашение с командой из Екатеринбурга на сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Урала» на официальном сайте.
«Денис Кулаков продлил соглашение с «Уралом» до лета 2024 года! Представить наш клуб без Дениса крайне тяжело. С 2015 года он защищает цвета оранжево-чёрных и уже несколько лет выводит команду на поле с капитанской повязкой! 231 матч за «Урал», один гол и 27 ассистов — статистика нашего капитана. Дэн, рады, что ты с нами», — сказано в сообщении «Урала».
Ранее Кулаков играл на Украине за «Металлист», «Днепр», «Ворсклу», «Шахтёр» и «Иличивец». На счету защитника два матча за основную сборную страны, которые он провёл ещё в 2010 году. Тогда Кулаков вышел на поле в товарищеских встречах с Польшей и Канадой.
- 6 июня 2023
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