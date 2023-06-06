«ПСЖ» уволил Галтье с поста главного тренера, ему уже найдена замена — Le Parisien

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье был уволен со своей должности. Об этом специалисту сегодня, 6 июня, сообщил спортивный директор команды Луис Кампос. Об этом сообщает Le Parisien. Сменщиком Галтье на этой должности станет Юлиан Нагельсман, по ходу сезона-2022/2023 уволенный из мюнхенской «Баварии».

56-летний Галтье возглавил парижскую команду летом 2022 года, приведя её к победе в чемпионате и Суперкубке Франции. Однако в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Баварии», так и не сумев завоевать заветный трофей.

35-летний Нагельсман тренировал «Баварию» с лета 2021 по март 2023 года. Ранее он также работал в «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».

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