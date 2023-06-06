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Бесчастных: «Спартак» должен быть на первом месте, а занял третье. Значит, сезон неудачный

Бесчастных: «Спартак» должен быть на первом месте, а занял третье. Значит, сезон неудачный
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Четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных оценил результаты красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Он считает, что третье место для «Спартака» означает неудачный сезон.

«Спартак» должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате России. Значит, сезон для «Спартака» неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали.

Как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Никак. Я думаю о своей команде, а не об Абаскале. Я смотрю за тем футболом, который показывает «Родина», — приводит слова Владимира Бесчастных «РБ Спорт».

Напомним, чемпионом России стал «Зенит». Второе место в таблице РПЛ занял ЦСКА, а замкнул тройку лидеров «Спартак».

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