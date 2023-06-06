«Будут какие-то соперники». Карпин — о сборах национальной команды России осенью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил уверенность, что сбор национальной команды осенью 2023 года состоится, однако отметил, что не уверен, что у россиян будут какие-то соперники.
«Что жду от осеннего сбора? Уверен в том, что соберёмся, на 99,9%. Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберёмся осенью, это однозначно», — приводит слова Карпина ТАСС.
Ранее РФС объявил об отмене июньского сбора национальной команды из-за того, что организация не смогла найти соперника для сборной России. В следующий раз подопечные Карпина соберутся только осенью. Последний раз до этого сборная России участвовала в товарищеском матче и проводила сбор в марте.
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