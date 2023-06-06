Сангаре: русские — не расисты. Но в детстве объяснял пацанам, что темнокожие тоже загорают

Российский голкипер московской «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре рассказал, как в России относятся к темнокожим людям. Он считает, что русский народ — не расисты, но им непривычно воспринимать некоторые факты, связанные с тёмным цветом кожи. В качестве примера Сангаре вспомнил, как в детстве объяснял сверстникам, что темнокожие люди тоже могут загореть на солнце.
«Русский народ — не расисты, определённо. В мой адрес были отдельные выкрики от болельщиков, но не считаю это расизмом: скорее, просто попытка вывести соперника из себя, а не целенаправленная ненависть к людям другой расы.
Было и смешное. В детстве несколько раз приходилось объяснять пацанам, что люди с тёмным цветом кожи тоже могут загорать. Причём даже сильнее, чем, когда кожа светлее. Известный факт, но у многих глаза на лоб лезли (смеётся)», — приводит слова Сангаре Sport24.
- 6 июня 2023
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