Кто стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2022/2023? Голосование «Чемпионата»

«Чемпионат» запустил голосование за лучшего футболиста РПЛ по итогам сезона-2022/2023. На первое место претендуют Малком, Вендел, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — «Спартак»), Фёдор Чалов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив») и Максим Осипенко («Ростов»).
Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
- 6 июня 2023
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