Карпин назвал самый положительный момент для «Ростова» в прошедшем сезоне РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о самых положительных моментах для его команды и для него самого в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ? Для «Ростова» самый положительный момент — четвёртое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера — то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это всё», — приводит слова Карпина ТАСС.
«Ростов» уступил в турнирной таблице РПЛ санкт-петербургскому «Зениту» и московским ЦСКА и «Спартаку». В прошедшем сезоне в составе ростовчан не было иностранных футболистов. Контракт 54-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
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