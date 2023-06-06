Карпин назвал самый положительный момент для «Ростова» в прошедшем сезоне РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о самых положительных моментах для его команды и для него самого в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ? Для «Ростова» самый положительный момент — четвёртое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера — то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это всё», — приводит слова Карпина ТАСС.

«Ростов» уступил в турнирной таблице РПЛ санкт-петербургскому «Зениту» и московским ЦСКА и «Спартаку». В прошедшем сезоне в составе ростовчан не было иностранных футболистов. Контракт 54-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.