Кирьяков: Семак — лучший тренер сезона. Разговоры про бразильцев «Зенита» — для бедных
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Российский специалист Сергей Кирьяков считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим на своей позиции в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023.
«Лучший тренер сезона в РПЛ — Сергей Семак, который в очередной раз выиграл чемпионат. Все эти разговоры про состав и бразильцев «Зенита» — для бедных. Попробуйте ещё выиграть чемпионат — это непросто даже с такими футболистами. Семак абсолютно точно лучший тренер сезона», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Cергей Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат России, трижды Суперкубок и ещё один раз Кубок страны. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2025 года.
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