Александр Гришин: ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые за него заплатили
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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался о возможной продаже аргентинского форварда Адольфо Гайча. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий армейцев интересен «Оренбургу».
«Мне кажется, ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые они за него заплатили. Но если его не купят, то, может быть, он прибавит в аренде в «Оренбурге». Но два гола за 16 игр в «Вероне» – это совсем мало для нападающего.
В ЦСКА сейчас очень стабильно играет Чалов, забивает много голов. Есть Заболотный, которые играет в стартовом составе, а они с Гайчем игроки одного плана. Три нападающих на одно место – это много для ЦСКА», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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