Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые за него заплатили

Александр Гришин: ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые за него заплатили
Комментарии

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался о возможной продаже аргентинского форварда Адольфо Гайча. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий армейцев интересен «Оренбургу».

«Мне кажется, ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые они за него заплатили. Но если его не купят, то, может быть, он прибавит в аренде в «Оренбурге». Но два гола за 16 игр в «Вероне» – это совсем мало для нападающего.

В ЦСКА сейчас очень стабильно играет Чалов, забивает много голов. Есть Заболотный, которые играет в стартовом составе, а они с Гайчем игроки одного плана. Три нападающих на одно место – это много для ЦСКА», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Материалы по теме
В «Оренбурге» анонсировали трансфер нескольких аргентинцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023