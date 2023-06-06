Александр Гришин: ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые за него заплатили

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался о возможной продаже аргентинского форварда Адольфо Гайча. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий армейцев интересен «Оренбургу».

«Мне кажется, ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые они за него заплатили. Но если его не купят, то, может быть, он прибавит в аренде в «Оренбурге». Но два гола за 16 игр в «Вероне» – это совсем мало для нападающего.

В ЦСКА сейчас очень стабильно играет Чалов, забивает много голов. Есть Заболотный, которые играет в стартовом составе, а они с Гайчем игроки одного плана. Три нападающих на одно место – это много для ЦСКА», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.