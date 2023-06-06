Анзор Кавазашвили объяснил, почему считает Игоря Осинькина лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший вратарь московского «Торпедо» Анзор Кавазашвили объяснил, почему считает главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Выбирая тренера сезона в РПЛ, можно назвать и Федотова, и даже Абаскаля, и Карпина. Ещё можно отметить Ташуева, потому что он занял с «Ахматом» довольно высокое место. А я хочу назвать тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, который уже несколько сезонов в команде, при котором постоянно прогрессируют молодые талантливые российские футболисты. У него их забирают, а он снова находит других для того, чтобы команда выглядела хорошо. Да, в этом сезоне команда почти опустилась в зону стыковых матчей, но слава тренеру, который настроил её на победу в последнем матче со «Спартаком». Он сам готовит футболистов, использует их, обучает и передаёт лучшей команде», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.