Анзор Кавазашвили объяснил, почему считает Игоря Осинькина лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший вратарь московского «Торпедо» Анзор Кавазашвили объяснил, почему считает главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина лучшим тренером сезона в РПЛ.
«Выбирая тренера сезона в РПЛ, можно назвать и Федотова, и даже Абаскаля, и Карпина. Ещё можно отметить Ташуева, потому что он занял с «Ахматом» довольно высокое место. А я хочу назвать тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, который уже несколько сезонов в команде, при котором постоянно прогрессируют молодые талантливые российские футболисты. У него их забирают, а он снова находит других для того, чтобы команда выглядела хорошо. Да, в этом сезоне команда почти опустилась в зону стыковых матчей, но слава тренеру, который настроил её на победу в последнем матче со «Спартаком». Он сам готовит футболистов, использует их, обучает и передаёт лучшей команде», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 6 июня 2023
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