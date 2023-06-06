Оздоев отметился голевой передачей в матче чемпионата Турции
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Продолжается матч заключительного, 38-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречаются «Фатих Карагюмрюк» и «Касымпаша». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Карагюмрюка», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.
На 14-й минуте встречи Саба Лобжанидзе открыл счёт, а в роли ассистента выступил Оздоев. Голевая передача стала для Магомеда пятой в текущем сезоне чемпионата Турции. В предыдущих 32 матчах он также отметился пятью голами.
В нынешнем сезоне чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков в 35 матчах. «Касымпаша» находится на 10-м месте, у команды 43 очка. Чемпионский титул выиграл «Галатасарай», набравший 85 очков.
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