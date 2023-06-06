Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Литвинов: Малкома по делу выбрали лучшим игроком сезона в РПЛ

Игрок «Спартака» Литвинов: Малкома по делу выбрали лучшим игроком сезона в РПЛ
Малком
Комментарии

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что согласен с выбором лучшего игрока сезона в Российской Премьер-Лиге. Им стал нападающий «Зенита» Малком.

«Малкома по делу выбрали лучшим игроком сезона в РПЛ. Он выдал выдающийся сезон: забил много голов и был лидером команды. Играя с «Зенитом», мы понимали, что основная боевая обойма — это Малком», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиги «Спартак» закончил на третьем месте, пропустив вперёд себя ЦСКА и «Зенит». 21-летний Литвинов в минувшей кампании в 34 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Литвинов ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» в следующем сезоне бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023