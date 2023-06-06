Игрок «Спартака» Литвинов: Малкома по делу выбрали лучшим игроком сезона в РПЛ
Поделиться
Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что согласен с выбором лучшего игрока сезона в Российской Премьер-Лиге. Им стал нападающий «Зенита» Малком.
«Малкома по делу выбрали лучшим игроком сезона в РПЛ. Он выдал выдающийся сезон: забил много голов и был лидером команды. Играя с «Зенитом», мы понимали, что основная боевая обойма — это Малком», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиги «Спартак» закончил на третьем месте, пропустив вперёд себя ЦСКА и «Зенит». 21-летний Литвинов в минувшей кампании в 34 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.
Комментарии
- 6 июня 2023
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:40
-
16:22
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:46
-
15:30
Партнерский контент