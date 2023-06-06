Игрок «Спартака» Литвинов: Малкома по делу выбрали лучшим игроком сезона в РПЛ

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что согласен с выбором лучшего игрока сезона в Российской Премьер-Лиге. Им стал нападающий «Зенита» Малком.

«Малкома по делу выбрали лучшим игроком сезона в РПЛ. Он выдал выдающийся сезон: забил много голов и был лидером команды. Играя с «Зенитом», мы понимали, что основная боевая обойма — это Малком», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиги «Спартак» закончил на третьем месте, пропустив вперёд себя ЦСКА и «Зенит». 21-летний Литвинов в минувшей кампании в 34 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.