«Боруссия» Мёнхенгладбах объявила о назначении нового тренера

Новым тренером «Боруссии» Мёнхенгладбах станет Херардо Сеоане, экс-тренер «Байера».

Швейцарский тренер подписал с «Боруссией» контракт до лета 2026 года.

Сеоане до октября прошлого года тренировал леверкузенский «Байер».

О подписании тренера клуб заявил в своем «твиттере». «Добро пожаловать, Херардо», — написано в посте.

Об уходе своего прошлого тренера Даниэля Фарке «Боруссия» сообщила» 2 июня. Контракт с 46-летним специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Сеоане до 2020 года тренировал в рамках родной страны. Одним из самых продолжительных периодов его тренерства была работа с бернской командой «Янг Бойз» (эту команду он тренировал с 2018 по 2021 год). Также Сеоане долго время работал в «Люцерне», но лишь один год в роли официального главного тренера.