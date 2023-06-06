«Боруссия» Мёнхенгладбах объявила о назначении нового тренера

Новым тренером «Боруссии» Мёнхенгладбах станет Херардо Сеоане, экс-тренер «Байера».
Швейцарский тренер подписал с «Боруссией» контракт до лета 2026 года.
Сеоане до октября прошлого года тренировал леверкузенский «Байер».
О подписании тренера клуб заявил в своем «твиттере». «Добро пожаловать, Херардо», — написано в посте.
Об уходе своего прошлого тренера Даниэля Фарке «Боруссия» сообщила» 2 июня. Контракт с 46-летним специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Сеоане до 2020 года тренировал в рамках родной страны. Одним из самых продолжительных периодов его тренерства была работа с бернской командой «Янг Бойз» (эту команду он тренировал с 2018 по 2021 год). Также Сеоане долго время работал в «Люцерне», но лишь один год в роли официального главного тренера.
- 6 июня 2023
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