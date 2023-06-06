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Игрока «МЮ» Антони обвинили в домашнем насилии

Игрока «МЮ» Антони обвинили в домашнем насилии
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Известный бразильский диджей Габриэла Каваллин подала заявление в полицию на игрока «Манчестер Юнайтед» Антони за насилие, угрозы и телесные повреждения. Об этом сообщает Globo.

Женщина подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу в понедельник. Предполагаемый инцидент произошёл в мае. Габриэла также потребовала принятия срочных защитных мер и судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что Каваллин прикрепила к заявлению фотографии ссадин и сообщений с угрозами. Секретариат общественной безопасности Сан-Паулу подтвердил, что правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Антони является воспитанником «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» нападающий перешёл из нидерландского «Аякса» в 2022 году.

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