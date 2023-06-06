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«Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом мира

«Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом мира
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«Манчестер Сити» признан самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance, которая представила рейтинг мировых футбольных брендов.

Стоимость «Манчестер Сити» выросла на 13% по сравнению с прошлым годом — теперь клуб стоит € 1,51 млрд. Последние четыре года на первом месте находился мадридский «Реал», сейчас же он стоит € 1,46 млрд.

Третье место рейтинга занимает «Барселона» — её стоимость составляет € 1,37 млрд.

Одинаково стоят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», разделяющие четвёртую строчку рейтинга — по подсчётам компании, эти клубы стоят по € 1,36 млрд.

«Манчестер Сити» сейчас как никогда близок к тому, чтобы взять три самых главных трофея в сезоне — они уже стали чемпионами АПЛ и Кубка Англии, остался финал Лиги чемпионов с «Интером», который пройдёт 10 июня.

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