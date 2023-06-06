«Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом мира

«Манчестер Сити» признан самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance, которая представила рейтинг мировых футбольных брендов.
Стоимость «Манчестер Сити» выросла на 13% по сравнению с прошлым годом — теперь клуб стоит € 1,51 млрд. Последние четыре года на первом месте находился мадридский «Реал», сейчас же он стоит € 1,46 млрд.
Третье место рейтинга занимает «Барселона» — её стоимость составляет € 1,37 млрд.
Одинаково стоят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», разделяющие четвёртую строчку рейтинга — по подсчётам компании, эти клубы стоят по € 1,36 млрд.
«Манчестер Сити» сейчас как никогда близок к тому, чтобы взять три самых главных трофея в сезоне — они уже стали чемпионами АПЛ и Кубка Англии, остался финал Лиги чемпионов с «Интером», который пройдёт 10 июня.
- 6 июня 2023
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