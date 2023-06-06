Иньеста получил футболку «Барселоны», сделал фото с командой и заплакал
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста получил футболку «Барселоны» после товарищеского матча с сине-гранатовыми (0:2).
Андрес, ранее выступавший за «Барселону», обнялся с главным тренером сине-гранатовых Хави, сделал фотографию с командой, а позже заплакал и поаплодировал болельщикам.
39-летний Иньеста в июле покинет японскую команду, за которую выступал с лета 2018 года. О завершении карьеры футболист не объявлял.
43-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Также «Барселона» в январе выиграла Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что стороны работают над продлением соглашения, которое истекает по завершении сезона-2023/2024.
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