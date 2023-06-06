Аргентинский вингер Анхель Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса».

«Я ухожу со спокойствием, как человек, который отдал всё, чтобы помочь клубу продолжать завоёвывать титулы, но не получилось. Ухожу с горьким привкусом неудачи. Спасибо всем коллегам за любовь, которую вы дарили мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома», — написал 35-летний аргентинец на своей странице в социальной сети.

Анхель Ди Мария провел за «Ювентус» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

До перехода в туринский клуб Ди Мария провел семь сезонов в «ПСЖ». Также за свою карьеру футболист поиграл в «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и «Бенфике».

Также Ди Мария в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Именно он стал автором одного из голов в финальном матче.