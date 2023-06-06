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«Милан» подтвердил уход Паоло Мальдини с поста технического директора

«Милан» подтвердил уход Паоло Мальдини с поста технического директора
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Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини покинул должность технического директора «россонери». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Милан» поблагодарил Паоло за сотрудничество, отметив его вклад в победу в чемпионате Италии — 2021/2022 и возвращение клуба в Лигу чемпионов. Сообщается, что его обязанности будут выполнять команда и администратор, взаимодействуя с генеральным директором.

Мальдини провёл в «Милане» всю игровую карьеру, выступая за клуб на протяжении 25 лет. На счету Паоло 26 трофеев на клубном уровне. Он семь раз выигрывал чемпионат Италии и пять раз — Лигу чемпионов/Кубок Европейских чемпионов.

Нынешний сезон чемпионата Италии «Милан» завершил на четвёртом месте. Также клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

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