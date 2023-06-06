«Ювентус» сообщил «Реалу» и «Барселоне» о выходе из Суперлиги — Relevo
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«Ювентус» проинформировал «Реал» и «Барселону» о том, что инициировал юридические процедуры для выхода из Суперлиги. Об этом сообщает Relevo.
Отмечается, что процесс выхода из проекта займёт несколько недель, а клуб принял твёрдое решение.
18 апреля 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Эта новость вызвала негативную реакцию со стороны футбольных чиновников и болельщиков. 20 апреля большинство клубов объявили о выходе из проекта, после чего в Суперлиге осталось три участника — «Барселона», «Реал» и «Ювентус».
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